أردوغان يصف بوتين بـالصديق العزيز

أردوغان يصف بوتين بـالصديق العزيز
التاريخ
9/4/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "صديق عزيز"، معربا عن أمله في زيادة تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.
وكتب أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقينا اليوم مع الرئيس الروسي، صديقي العزيز السيد فلاديمير بوتين في سوتشي".
وأضاف أن الطرفين يعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وروسيا، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والاقتصاد.
MENAFN04092023000208011052ID1107005906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.