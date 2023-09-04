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أردوغان يصف بوتين بـالصديق العزيز

9/4/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "صديق عزيز"، معربا عن أمله في زيادة تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.
وكتب أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقينا اليوم مع الرئيس الروسي، صديقي العزيز السيد فلاديمير بوتين في سوتشي".

وأضاف أن الطرفين يعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وروسيا، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والاقتصاد.

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