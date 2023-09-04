شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته

شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته
التاريخ
9/4/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس في مناسبة عامة بالعاصمة برلين لأول مرة منذ إصابته بكدمات في الوجه، مؤكدا أنه يشعر بحالة جيدة.
وبحسب وكالة DPA الألمانية، قال شولتس ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارة لحضور مناسبة دينية في العاصمة برلين: "كل شيء على ما يرام، أنا بخير".
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