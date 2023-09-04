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شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته

9/4/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس في مناسبة عامة بالعاصمة برلين لأول مرة منذ إصابته بكدمات في الوجه، مؤكدا أنه يشعر بحالة جيدة.

وبحسب وكالة DPA الألمانية، قال شولتس ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارة لحضور مناسبة دينية في العاصمة برلين: "كل شيء على ما يرام، أنا بخير".

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