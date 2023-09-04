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حميميم: طائرات التحالف الدولي خرقت اليوم بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

9/4/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.
وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو عسكريا من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

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