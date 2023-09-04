ووفقا للبيان الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكرانية، "زار زيلنسكي خلال رحلة عمل إلى مقاطعة دونيتسك، مراكز قيادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات كييف، في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية.

وزعم البيان أن زيلينسكي سمع تقارير عن الوضع في الجبهة وعن الخدمات اللوجستية، مضيفا أنه وفقا للتقارير التي تلقاها تعاني قوات كييف من نقص في الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية المضادة للمسيرات، إلى جانب النقص الحاد في عدد الجنود في الوحدات العسكرية والنقص في أنواع معينة من الذخائر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح يوم أمس، كما تم إسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.