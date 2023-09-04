Tuesday, 05 September 2023 02:46 GMT

مكتب الرئاسة الأوكرانية يزعم أن زيلينسكي زار مواقع تابعة لقوات كييف في دونيتسك

9/4/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية بأن فلاديمير زيلنسكي زار يوم الاثنين مواقع تابعة لقوات كييف في الجزء الخاضع لسيطرتها من جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا للبيان الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكرانية، "زار زيلنسكي خلال رحلة عمل إلى مقاطعة دونيتسك، مراكز قيادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات كييف، في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية.
وزعم البيان أن زيلينسكي سمع تقارير عن الوضع في الجبهة وعن الخدمات اللوجستية، مضيفا أنه وفقا للتقارير التي تلقاها تعاني قوات كييف من نقص في الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية المضادة للمسيرات، إلى جانب النقص الحاد في عدد الجنود في الوحدات العسكرية والنقص في أنواع معينة من الذخائر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح يوم أمس، كما تم إسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.

MENAFN04092023000208011052ID1107005902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث