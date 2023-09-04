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أطعمة تسبب الأرق.. ما هي؟

9/4/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعاني الكثيرون من اضطرابات النوم أو الأرق لايام طويلة دون اسباب واضحة , ويسبب لهم هذا الموضوع مشاكل صحية ونفسية كثيرة، حيث إن عدم النوم يسبب اضطراب كبير في جميع اعضاء الجسم.
وأشارت بعض الدراسات الي ان هناك بعض الاطعمة لها تأثير سلبي علي معدل النوم الطبيعي للانسان , لذلك نرصد في هذا التقرير بعض هذه الاطعمة والمنبهات التي تؤثر سلباً على الجهاز العصبى لدى الإنسان وتسبب له الارق وعدم النوم الجيد وفقا لموقع ‏verywellhealth.

اطعمة تسبب الأرق:
الكافيين:
قد يتواجد الكافيين في العديد من الأطعمة،ويعد الكافيين من أشهر المواد التي تسبب الأرق؛ والمشروبات بجانب القهوة الحلويات المنكّهة بالقهوة أو الشوكولاتة والصودا، مع العلم أن القهوة خالية الكافيين قد تحتوي أيضًا على آثار قليلة من الكافيين.
الشكولاتة:
إذا كنت ترغب في الحصول نوم هادئ بعد ذلك. تجنب تناول الشكولاتة وذلك لأن حبوب الكاكاو تحتوي على الثيوبرومين ،هذه المادة لها هياكل مشابهة للكافيين ولها تأثير محفز،كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من الثيوبرومين وهي غير ملاءمة بتناولها في المساء.
السلطة والخضروات النيئة :
على الرغم من أن الطماطم والجزر والخيار اطعمة صحية ، إلا أنها صعبة الهضم أيضًا. يتسبب المحتوى العالي من الألياف في تراكم الغازات في الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتشنجات. ثم يصبح النوم غير ملائم .
الثوم :
تناول الثوم يساهم في عدم الدخول في النوم العميق أوالأرق،لانه يسبب الثوم العطش الشديد ليلا، وهو ما يؤدي إلى تقطع النوم ومشاكل الهضم وبالتالي يؤثر على النوم.
الأطعمة الحارة:
الأطعمة الحارة التي تسبب الأرق مثل الفلفل الأحمر الذي يرفع من درجة حرارة الجسم ، مسببًا صعوبة في الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة للنوم ،كما أن الأطعمة الحارة تسبب الأرق؛ حيث إنها تسبب ظهور أعراض عسر الهضم وارتداد حمض المعدة وحرقة المعدة، التي قد تزداد شدتها مع محاولة الاستلقاء الى النوم .

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