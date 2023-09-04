تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات



ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

