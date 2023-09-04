كورنيش جميرا.. مغامرات ممتعة
التاريخ
9/4/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تجارب استثنائية مليئة بالإثارة والمتعة والمغامرات توفرها دبي لزوارها في مختلف أماكنها. وفي الصورة، زوار كورنيش جميرا يقضون أوقاتاً فريدة في ممارسة هواياتهم الرياضية كركوب الأمواج، مستمتعين بمحيط ترفيهي مبتكر، وأجواء إيجابية مفعمة بالصفاء والنقاء.
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