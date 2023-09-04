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هرمون مسؤول عن ضعف كلى الرجال

9/4/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى علماء جامعة جنوب كاليفورنيا تجارب جديدة، لمعرفة سبب قدرة الكلى الأنثوية على مقاومة الأمراض، أكثر من كلى الذكور، وأكد الباحثون أن هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن ضعف كلى الرجال مقارنة بكلى النساء، وأشاروا إلى أن هذه النتائج تسهم في فهم ومعالجة الفوارق الصحية لمرضى الكلى.

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