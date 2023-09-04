هرمون مسؤول عن ضعف كلى الرجال

هرمون مسؤول عن ضعف كلى الرجال
التاريخ
9/4/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أجرى علماء جامعة جنوب كاليفورنيا تجارب جديدة، لمعرفة سبب قدرة الكلى الأنثوية على مقاومة الأمراض، أكثر من كلى الذكور، وأكد الباحثون أن هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن ضعف كلى الرجال مقارنة بكلى النساء، وأشاروا إلى أن هذه النتائج تسهم في فهم ومعالجة الفوارق الصحية لمرضى الكلى.
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