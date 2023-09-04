عينات من تربة قمر المريخ إلى الأرض في 2030

عينات من تربة قمر المريخ إلى الأرض في 2030
التاريخ
9/4/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تخطط مؤسسة ((لافوتشكين)) الفضائية الروسية لإطلاق محطة ((بومرنغ)) إلى قمر المريخ فوبوس عام 2030، لتعود بعينات من تربته إلى الأرض.
وأفادت وكالة ((تاس)) الروسية بأن ((بومرنغ)) هي المرحلة الأولى لمشروع ((إكسبيديتسيا – إم)) الخاصة بدراسة المريخ وقمريه والذي سيتم تحقيقه بعد عام 2030 عن طريق الهبوط على سطح فوبوس أحد قمري المريخ عديم الجاذبية وجلب عينات من تربته إلى الأرض، حسب ((روسيا اليوم)).
وسيتم إطلاق محطة ((بومرنغ)) من مطار ((فوستوتشني)) الفضائي بواسطة صاروخ ((أنغارا)) الثقيل.
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