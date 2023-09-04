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عينات من تربة قمر المريخ إلى الأرض في 2030

9/4/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخطط مؤسسة ((لافوتشكين)) الفضائية الروسية لإطلاق محطة ((بومرنغ)) إلى قمر المريخ فوبوس عام 2030، لتعود بعينات من تربته إلى الأرض.

وأفادت وكالة ((تاس)) الروسية بأن ((بومرنغ)) هي المرحلة الأولى لمشروع ((إكسبيديتسيا – إم)) الخاصة بدراسة المريخ وقمريه والذي سيتم تحقيقه بعد عام 2030 عن طريق الهبوط على سطح فوبوس أحد قمري المريخ عديم الجاذبية وجلب عينات من تربته إلى الأرض، حسب ((روسيا اليوم)).

وسيتم إطلاق محطة ((بومرنغ)) من مطار ((فوستوتشني)) الفضائي بواسطة صاروخ ((أنغارا)) الثقيل.

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