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مهمة يابانية إلى القمر 7 الجاري

9/4/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ((جاكسا)) أمس، أنها ستحاول إطلاق صاروخها ((إتش2-أيه)) الخميس المقبل.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إنه كان من المقرر أن ينطلق الصاروخ وعلى متنه حمولة كبيرة يوم 26 أغسطس الماضي، لكن تم تأجيله ثلاث مرات بسبب مخاوف تتعلق بسوء الأحوال الجوية. وسيحمل الصاروخ الثقيل قمراً متطوراً للتصوير ومركبة للهبوط على سطح القمر، ومن المقرر أن يصل إلى القمر في يناير على أقرب تقدير.

وستصبح هذه أول مركبة فضاء يابانية تهبط على سطح القمر، لتصبح اليابان خامس دولة على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز.

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