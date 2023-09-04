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برج خليفة وجهة مثالية لتعزيز الشهرة

9/4/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعد برج خليفة وجهة مثالية للفنانين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا عروضهم الفنية والموسيقية ويحققوا نجاحات تعزز شهرتهم العالمية، وذلك بفضل ما يقدمه البرج من تقنيات حديثة تسهم في خلق أجواء احتفالية تتناسب مع الجمهور.

وفي السياق، حطم العرض الموسيقي الذي أقامه منسق الأغاني الهولندي الشهير، أرمين فان بيورن، من أعلى قمة برج خليفة، والذي أطل فيه على جمهوره في مقطع فيديو ترويجي لحفله المرتقب في مهرجان ((انتولد)) الموسيقي العالمي بدبي، الرقم القياسي مرتين، كأول عرض مباشر يقام من على قمة أعلى برج في العالم، كما كأول عرض يستخدم أكبر شاشة ليد في العالم.

مهرجان ((انتولد))

وفي العرض، عزف منتج الموسيقى فان بورين والذي يعد بين أفضل منسقي الأغاني في العالم، لمدة 40 دقيقة من الطابق 149 من برج خليفة، تحضيراً لمهرجان ((انتولد)) الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمدينة إكسبو دبي فبراير 2024 بالتعاون مع ((انتولد دبي)).

وفي تصويره، أفيد عن استخدام 18 كاميرا وأربع طائرات موجهة عن بعد ومروحية.

وذكرت مجلة ((دي جي)) الشهرية البريطانية، أن العرض الكامل الموسيقي أصبح متاحاً للبث على قناة منسق الأغاني على ((يوتيوب)).

ووعد فان بورين المشارك في المهرجان منذ إنشائه عام 2015 الجمهور بأن المهرجان سيكون مميزاً، مضيفاً: لا أعتقد أنني شعرت بأنني حي تماماً كما شعرت على خشبة المسرح في ((انتولد))، وهذا يجعل العرض المقبل في ((انتولد دبي)) مثيراً للغاية.

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