شائعات الوفاة تلاحق النجوم

لا يتوقف سيل الشائعات التي تلاحق نجوم الفن، ولا يكتفي بعضهم بالتدخل في خصوصيات حياتهم الخاصة، بل يتمادون في النيل من حياتهم ذاتها، بالترويج كذباً لوفاة هذا الفنان أو تلك الفنانة.

وفي الأسابيع الأخيرة أصبح الفنان عادل إمام الهدف الرئيس لهذه الشائعات، التي تنوعت بين الوفاة، والإصابة بالزهايمر، والاعتزال الإجباري، وتورط في ذلك فنانون أيضاً، وليس مواقع صحفية كما هو المعتاد.. الأمر الذي دفع أسرة الفنان لتكذيب كل هذه الشائعات والتأكيد أنه يقضي فترة استجمام بعيداً عن الأضواء.

وتناقلت بعض المواقع شائعة وفاة الفنان الشاب عمرو محمد علي، الأمر الذي أصابه بالاستياء الشديد وخرج بنفسه لنفي الشائعات المنتشرة عن وفاته، مؤكداً أنها شائعات كاذبة تتسبب له في أزمات، ومطالباً مروجي تلك الشائعات بالكف عن نشرها.

وطالت الشائعات الفنان الشاب إسلام حافظ، إذ فوجئ بإعلان وفاته عبر حسابه الرسمي في فيسبوك نتيجة خطأ تقني من الحساب، وهو الأمر الذي أحدث صدمة بين متابعي الفنان الشاب، إلا أنه سارع بنفي الخبر.