«ذي إيكوالايزر 3» يتصدر شباك التذاكر

فرض فيلم ((ذي إيكوالايزر 3))، من بطولة الممثل دنزل واشنطن، نفسه أولاً على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم، وهو الأخير في ثلاثية أفلام ((ذي ايكوالايزر))، إيرادات تُقدّر بـ34,5 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

ويؤدي واشنطن مجدداً في هذا الفيلم، الذي تؤدي بطولته أيضاً داكوتا فانينغ، دور جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية وعميل مكافحة المخدرات. ويواجه هذه المرة عصابة في جنوب إيطاليا.

وحافظ فيلم ((باربي)) على المركز الثاني في شباك التذاكر، محققاً إيرادات إجمالية بلغت 10,6 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام. وحقق الفيلم الذي أنتجته استديوهات ((وارنر براذرز))، إجمالي إيرادات محلية يبلغ 612 مليون دولار، ليصبح الفيلم الرابع عشر الذي يتجاوز عتبة الـ600 مليون دولار من الإيرادات المحلية في تاريخ أمريكا الشمالية.

واحتل فيلم ((بلو بيتل)) للأبطال الخارقين المرتبة الثالثة للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 7,3 ملايين دولار من الإيرادات.

وتراجع عدد المشاهدين في الصالات التي تعرض فيلم ((غران توريسمو)) بنسبة كبيرة، إذ هبط من المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المرتبة الرابعة هذا الأسبوع، مسجلاً إيرادات بلغت 6,6 ملايين دولار.

ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة في هذا الفيلم الذي أنتجته ((سوني)) ويتناول قصة أكاديمية لتعليم قيادة سيارات السباق تبحث عن الموهوبين في ألعاب الفيديو لجعلهم يقودون سيارات حقيقية.

وحلّ في المركز الخامس فيلم ((أوبنهايمر)) للمخرج كريستوفر نولان في الأسبوع السابع من عرضه، محققاً إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام، و7,5 ملايين دولار خلال أربعة أيام.

وكانت الإيرادات التي حُقّقت نهاية هذا الأسبوع كافية لدفع العائدات الإجمالية على شباك التذاكر المحلي الصيفي إلى ما يزيد على أربعة مليارات دولار، في سابقة منذ إعادة فتح الصالات بعد بدء تفشي كوفيد 19، وفي زيادة كبيرة عمّا سُجّل خلال صيف العام الماضي (3,4 مليارات دولار)، حسبما أوردت منشورات تجارية.