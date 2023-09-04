يواصل مركز أبوظبي للغة العربية تنظيم ورش عمل متخصصة ضمن برنامج ((قلم للكتابة الإبداعية))، الذي أطلقه لدعم المواهب الإماراتية بمختلف مجالات الكتابة، وتحفيز الكُتّاب على نشر أعمالهم الإبداعية. وتُقام هذه الورش خلال سبتمبر في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

تتناول ورشة العمل موضوع ((الكتابة للطفل))، وتُقدمها الأديبة والناشرة الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد الدكتورة فاطمة المزروعي وتُقام خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 14 نوفمبر، وتشتمل على 10 جلسات تُسلّط الضوء على أدب الأطفال ومبادئ الكتابة وعناصرها وتقنياتها المختلفة. كما تتضمّن قراءة نصوص أدبية متنوّعة. كذلك تُعّرف الورشة بطرق الرسم وكيفية التعاون مع الرسّامين، وما يمثّله الرسم في النص، فضلاً عن تطبيقات عملية لكتابة مجموعة من القصص ومراجعتها، وتحريرها وتجهيزها للطباعة. وسيُختار المشاركون في ورشة العمل على أساس الكفاءة ووفق ما تراه لجنة تحكيم مستقلّة. فيما يُنشر النص النهائي للمشاركين عن طريق مركز أبوظبي للغة العربية بناءً على عقد يضمن حقوق جميع الأطراف.

يُذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية قد أطلق برنامج ((قلم للكتابة الإبداعية)) مطلع العام الحالي بورشة ((الكتابة الروائية))، تحت إشراف الدكتور يوسف حطيني، أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي اختتمت أعمالها في 2 سبتمبر الجاري مع أعمال 5 كُتّاب مبدعين. وقد ناقشت الورشة موضوعات الرواية وعناصرها، ومعنى الحكاية وكيفية صناعتها، وطرق بناء الشخصيات، إضافة إلى الزمن والفضاء الروائي، وصناعة الفضاء الطباعي، والبعد الاجتماعي للغة وتوظيف مختلف الرموز فيها، والإيقاع الروائي، وروافع الأسلوب الروائي ومعوّقاته.