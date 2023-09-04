«ترافيل ديلي»: دبي مركز عالمي لفن الطهي

أصبح مشهد فن الطهي المتنامي في دبي ركيزة أساسية لزيادة الزخم في قطاع السياحة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حسبما أكد موقع ((ترافيل ديلي ميديا)).

وأشاد الموقع بعروض الإبداع والتنوع اللامحدودين في مشهد المأكولات وفنون الطهي في الإمارة اللذين حظيا بإشادة من النقاد، وفازا بجوائز وأوسمة دولية تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لفن الطهي، مع تقديم القطاع مفاهيم جديدة لتناول الطعام.

واستشهد ((ترافيل ديلي)) بتصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي كشف عن تألق دبي بشكل واضح، حيث حصل مطعمان استثنائيان على مراكز بين أفضل 50 مطعماً، في حين ظهر مطعم إضافي محلي في دبي لأول مرة في القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً.

ازدهر مشهد الطهي في دبي مع الإصدارات المتعاقبة لدليل ميشلان دبي في يونيو 2022 و2023، حيث يعرض الدليل، الذي يضم 90 مطعماً، بما في ذلك 17 مطعماً فائزاً بـBib Gourmand، التزام المدينة بالتميز في فن الطهي.

وتؤكد هذه المطاعم، مكانة دبي مركزاً عالمياً لفن الطهي، وتثبت تفانيها في تقديم تجارب طعام استثنائية، وجذب عشاق الطعام في جميع أنحاء العالم.

يستمر فن الطهي المستدام في النمو في دبي، فبعد إطلاق نجمة ميشلان الخضراء في عام 2020، حصلت ثلاثة مطاعم في دبي عليها. وحصل مطعم Lowe المحلي، والذي كان المطعم الوحيد الذي تم اختياره في الفئة الخضراء العام الماضي، وانضم إليه مطعمان آخران في عام هما: ((بوكا)) ومطعم ((تيبل)).

ويقدم مطعم Lowe، قائمة ((Waste Not)) التي تتكون من وجبة من ثمانية إلى عشرة أطباق مصنوعة من منتجات النفايات المحتملة التي تم حفظها خلال الشهر السابق.

وتقدم قائمة ((تيبل)) نهجاً مستداماً يركز على الموسمية والنزاهة، بالإضافة إلى حصولها على نجمة ميشلان الخضراء، وتم تكريم ((بوكا)) أيضاً كأفضل مطبخ مستدام لعام 2023 في حفل توزيع جوائز غولت آند ميلو- الإمارات.

ويشير موقع ((ترافيل ديلي)) إلى تتويج دبي كواحدة من أفضل 10 مدن في العالم لمحبي الطعام من خلال نتائج مقارنة السوق لعام 2023، وتفتخر دبي بمجموعة مذهلة من المطاعم الحائزة على جوائز، بدءاً من الخبرات رفيعة المستوى وحتى الطهاة الأكثر موهبة.

وقال هيمانشو سايني، رئيس الطهاة في استوديو تريسند: ((لا يمكننا أن نكون أكثر امتناناً لتمثيل جذورنا الهندية ودبي في أرقى منصة عالمية للطهي، حيث يعد ذلك حافزاً وتشجيعاً لا يصدق لنا لمواصلة النظر في ماضينا لرسم مفاهيم جديدة لمستقبل فن الطهي الهندي في دولة الإمارات)).

وأضاف سايني: ((دبي دائماً مدينة نابضة بالحياة ودائماً على أعتاب التطور السريع. لقد كانت السنوات القليلة الماضية رائعة بالنسبة لفن صناعة الطهي)).

من جهته، قال جريجوار بيرجر، الشيف التنفيذي في مطعم أوسيانو، أتلانتس النخلة: ((اعتبارنا واحدة من أفضل 100 تجربة طعام في العالم وأن نكون من بين العديد من المحترفين المذهلين يُعد إنجازاً رائعاً، إذ يُعد ذلك شهادة على مشهد فن الطهي المزدهر في دبي، والذي أتاح لنا هذه المساحة للنمو والنجاح على مسرح الطهي العالمي)).