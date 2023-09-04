«أفكار وجدت لتبقى».. دليل لجعل الأحاديث أكثر تأثيراً

يستعرض كتاب ((أفكار وجدت لتبقى)) لكاتبيه شيب هيث ودان هيث، طرقاً متنوعة لجعل الأفكار أكثر تأثيراً وتميزاً وإقناعاً، ويسلط الكتاب الضوء على الأثر الذي يتركه البعض في نفوس الآخرين.

ويشير الكتاب إلى أن بعض الأفكار مثيرة للاهتمام أكثر من غيرها، لافتاً إلى أن بعض الأفكار تنقصها مهارات معينة لكي تحولها إلى أفكار مهمة، ولهذا يجب السعي لجعل الأفكار حقيقية وفعالة، موضحاً أن هناك خمسة مبادئ للأفكار الراسخة وإضفاء الطابع الملموس والمصداقية.

وتطرق الكتاب إلى مسألة البساطة مؤكداً أنها تتمثل في إيجاد الأساس أي التعمق في المعنى الأساسي لبلوغ الهدف بدلاً من النظر في العناصر السطحية، فإذا كانت الفكرة بسيطة ومتقنة وقوية فستجني ثماراً مدهشة، وأشار الكتاب إلى عنصر المفاجأة لافتاً إلى أن الشخص إذا قام بعمل شيء لم يسبق لأحد أن قام به فسيلفت انتباه الآخر.

وسلط الكتاب الضوء على فكرة ((أشياء ملموسة)) متطرقاً إلى القصص الشهيرة الراسخة في الأذهان، وفيها نجد شيئاً ملموساً في بيئة الإنسان كحكاية السلحفاة والأرنب.

وأشار الكتاب إلى أهمية المصداقية وحكاية القصص، فمن الصعب التأثير في الآخرين إذا لم تتحلَّ بالمصداقية التي تجعل الناس يصدقون الأفكار.