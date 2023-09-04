«بينالي دبي للخط» يعزز الحوار الإبداعي

الخط العربي فن متميز بهندسته وتفصيلاته وأشكاله المختلفة، وقد تمكن من إبراز جمال الثقافات والتعبير عن مخزونها الإبداعي، ما منحه مكانة بارزة في قطاع الفنون البصرية والتشكيلية، وبالتزامن مع انطلاق ((بينالي دبي للخط)) في مطلع أكتوبر المقبل، وبمشاركة أكثر من 200 فنان وخطاط محلي وعالمي، أكدت فاطمة القرشي مديرة مشروع بينالي دبي للخط، لـ((البيان)) أن البينالي سيقام في أكثر من 15 موقعاً تراثياً وثقافياً موزعة في مختلف أنحاء الإمارة بهدف تعزيز الحوار الثقافي وإثراء المشهد الإبداعي.

أعمال محلية

وعن أهمية إبراز فن الخط باحتسابه أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع من وحي الثقافة الإماراتية المحلية تقول فاطمة: تحرص ((دبي للثقافة)) على الاهتمام بفن الخط، وتسعى إلى إبرازه عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والملتقيات التي تحتفي بفن الخط والخطاطين الرواد والناشئة ومن بينها ((بينالي دبي للخط))، وهو ما يتماشى مع التزاماتها دعم الفنانين وأصحاب المواهب في هذا المجال، وتمكينهم من عرض أعمالهم الإبداعية، وتحفيزهم على تقديم تجارب ونماذج ومعالجات فنية تشكيلية وإبداعية جديدة مستلهمة من الخطوط العربية والثقافات الأخرى.

وتبرز نسخة البينالي الافتتاحية تاريخ الخط العربي في الإمارات، بتقديم نماذج مختلفة من الأعمال الفنية المحلية التي تبرز اهتمام الدولة بهذا الفن وحرصها على ترسيخه في المجتمع.

هوية وإرث

وعن دور الفنون البصرية وقطاعاتها المختلفة في تحقيق حضور متوازن لتقنيات الخط العربي تؤكد فاطمة أن الخط يشكل أحد أركان الفنون البصرية الأصيلة التي تستند إليها الثقافات الإنسانية للتعبير عن هويتها وإرثها وما تمتلكه من قيم جمالية مختلفة، ويحظى هذا الفن بحضور لافت في الفنون المعمارية والخطوط الطباعية والجواهر والأزياء والمجسمات والفن العام وكذلك الأعمال ثلاثية الأبعاد وأيضاً الفنون الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، والواقع الافتراضي وعوالم الميتافيرس، ما يؤكد قدرة هذا الفن على مواكبة الحداثة التي يشهدها قطاع الفنون البصرية والتشكيلية عالمياً، وفي هذا السياق، سيشهد ((بينالي دبي للخط)) الذي سيقام في أكتوبر المقبل، عرض مجموعة من الأعمال الفنية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، إضافة إلى عرض أعمال رقمية أخرى باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وغيرها.

تكنولوجيا التصميم

وما إذا ما كانت التقنيات الحاسوبية تشكل تهديداً لحرفة الخط اليدوي، أو العكس وأسهمت في انتشاره عالمياً توضح فاطمة: نعيش ضمن منظومة عالمية أصبحت أكثر ذكاءً وسرعة بفضل التطور التكنولوجي واتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وانتشار الوسائط المتعددة وتنوع برامج التصميم، ما أدى إلى ظهور ((الفن الرقمي)) الذي رسخ مكانته في الساحة الفنية بوصفه شكلاً تعبيرياً جديداً.

وقد أسهمت الرقمنة والتقنيات الحاسوبية في إثراء قطاع الفنون البصرية عبر تحفيز رواده على إنتاج مجموعات متنوعة من الأعمال الفنية التعبيرية التي تستند إلى فن الخط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الفن وعزز من حضوره ومكانته في الساحة العالمية إلى جانب التعريف بمبدعيه ورواده من الخطاطين باختلاف ثقافاتهم.

8 لغات

وعما إذا كانت الدورة الأولى لبينالي الخط ستشهد ابتكار تكوين خطي جديد لم يكن من قبل، وكذلك قدرته على ملء الفراغات والمزاوجة بين الكلمات تقول فاطمة: يستعرض ((بينالي دبي للخط)) فنون الخط من ثقافات مختلفة، ويعمل على اكتشاف المواهب الجديدة في هذا المجال، وسيتم في نسخة البينالي الافتتاحية إبراز العديد من أنواع الخطوط التقليدية المتعارف عليها، إلى جانب الخطوط المعاصرة والحديثة، والخط الطباعي، وهذه الخطوط مكتوبة بأكثر من 8 لغات، إضافة إلى الأعمال الفنية الأخرى المستلهمة من روائع الخطوط وجمالها، كما تحتفي بالفن الرقمي.

فن الحرف

وتؤكد فاطمة أن الخط العربي يمثل نواة التعبير في المخزون الإبداعي للثقافة العربية، وهو فن تشكيلي قائم بحد ذاته لما يمتلكه من جمال في هندسته وتفصيلاته وأشكاله ما أسهم في اقترانه بالزخرفة العربية الأصيلة، التي زينت القصور والمساجد، وجمّلت الكتب والمخطوطات، وكذلك الأعمال التشكيلية المختلفة.

وأدى تميز الحرف العربي وجمال حركته دوراً في تفرد الخط العربي ومنحه مكانة خاصة في عالم الفنون البصرية التي استوعبت قيمة الخط العربي وأنماطه ونماذجه المختلفة، إذ أسهم انتقال الخطاطين العرب إلى فن تشكيل الحرف العربي في تحفيزهم على إطلاق مخيلتهم وأفكارهم ورؤاهم وتوظيفها في تقديم أعمال إبداعية تبرز أهمية الخط العربي وحيويته، وكذلك قيمته بوصفه وسيلة للتعبير عن أصالة وجوهر الهوية العربية.