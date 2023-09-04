مايكل فاسبندر يعود إلى الشاشة الكبيرة من بوابة «البندقية»

عاد الممثل مايكل فاسبندر، الذي خاض قبل سنوات غمار قيادة سيارات السباق، إلى الشاشة الكبيرة من نافذة مهرجان البندقية السينمائي، حيث عُرض له فيلم ((ذي كيلر)) للمخرج ديفيد فينشر.

كان الممثل الإيرلندي الألماني قد ترك في العام 2017 مجال السينما للجلوس خلف مقود سيارات رياضية، ملتحقاً أولاً ببطولة ((تحدّي فيراري)) ثمّ بطولة سلسلة لومان الأوروبية.

وضع بذلك مسيرته السينمائية جانباً، بعدما حقّق نجاحات كبيرة في أفلام رائجة مثل ((إكس-مان)) وأفلام فنية مثل ((هانغر)) و((تويلف ييرز ايه سلايف)).

وقال المخرج ديفيد فينشر الأحد خلال المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم فيلمه الجديد ((لو لم نتمكّن من التكيّف مع أوقات توفّر (فاسبندر) بين موسمَي سباق، لما كنّا صنعنا الفيلم ربما)).

يدور فيلم ((ذي كيلر)) حول شخصية القاتل الذي يجسّده فاسبندر، والذي يحاول أن يحافظ على تركيزه ومهنيته، لكنه يضطر باستمرار إلى الارتجال عندما تخرج الأحداث عن السيطرة.

يشكّل هذا الفيلم عودة للمخرج الأمريكي إلى البندقية، حيث قوبل فيلم ((فايت كلوب)) بصيحات استهجان في العام 1999 قبل أن يحقق نجاحاً كبيراً.