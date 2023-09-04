روضة السركال تحرز ذهبية آسيا للشطرنج لفردي الهواة

فازت روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات للشطرنج، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد القاري واختتمت منافساتها أول من أمس بدبي.

وشارك في البطولة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، تنافسوا في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 1700، و2000 للرجال والسيدات.

كما فازت وافية درويش المعمري بيدالية فضية، ونالت مريم عيسى في تصنيف تحت 1700 نقطة برونزية

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