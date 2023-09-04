روضة السركال تحرز ذهبية آسيا للشطرنج لفردي الهواة

روضة السركال تحرز ذهبية آسيا للشطرنج لفردي الهواة
التاريخ
9/4/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
فازت روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات للشطرنج، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد القاري واختتمت منافساتها أول من أمس بدبي.
وشارك في البطولة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة آسيوية، تنافسوا في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 1700، و2000 للرجال والسيدات.
كما فازت وافية درويش المعمري بيدالية فضية، ونالت مريم عيسى في تصنيف تحت 1700 نقطة برونزية
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