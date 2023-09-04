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الإسباني راموس مدرباً لـ«الصقور»

9/4/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع الإسباني لويس راموس بلاناغوما مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بديلاً لمحمد الجالبوت الذي تم إعفاؤه ليكون ثاني ضحايا الإقالة وسط أندية المحترفين في الموسم الحالي بعد إقالة مدرب حتا السابق، الصربي زيلكو.

وشكر يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمد الجالبوت على فترته السابقة.وفي السياق أنهى ((الصقور)) تعاقده مع المهاجم البرازيلي دييغو فارياس.

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