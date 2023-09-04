الإسباني راموس مدرباً لـ«الصقور»

الإسباني راموس مدرباً لـ«الصقور»
التاريخ
9/4/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع الإسباني لويس راموس بلاناغوما مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بديلاً لمحمد الجالبوت الذي تم إعفاؤه ليكون ثاني ضحايا الإقالة وسط أندية المحترفين في الموسم الحالي بعد إقالة مدرب حتا السابق، الصربي زيلكو.
وشكر يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمد الجالبوت على فترته السابقة.وفي السياق أنهى ((الصقور)) تعاقده مع المهاجم البرازيلي دييغو فارياس.
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