«آسيا لمحترفي الجوجيتسو» في دبي الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بداية من الجمعة المقبلة وحتى الأحد 10 سبتمبر الجاري في نادي شباب الأهلي بدبي.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي وتستقطب مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، وخصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، إلى جانب مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها. وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات التي تسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين، كما تمكنهم من رفع جهوزيتهم للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بعد أقل من شهرين.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((محطة دولية مهمة أخرى تجسد التعاون النموذجي بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والهادف إلى جمع نخبة اللاعبين في الساحتين المحلية والعالمية على بساط المنافسة، بما يتماشى مع خطط ورؤية الاتحاد في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والوجهة الأولى للأبطال، وأكبر مطور للجوجيتسو على مستوى العالم)).

أهداف

وأضاف الشامسي: ((نحن على بعد أسابيع من انطلاق مجموعة من البطولات الدولية ذات الأهمية الاستثنائية وعلى رأسها النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ويتطلع المشاركون في تلك المنافسات إلى الوصول إلى أعلى معدلات الجهوزية التي تؤهلهم للمنافسة والتتويج، ولذا تعد بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو جسراً لعبورهم نحو تحقيق أهدافهم في ظل امتلاكها جميع المواصفات الفنية المطلوبة)).

تأثير

من جانبه قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: ((تعد بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو محط اهتمام نخبة اللاعبين في أنحاء العالم، بالنظر إلى توقيتها وتأثيرها المباشر في تصنيف اللاعبين، وخير دليل على ذلك نسب الإقبال المرتفعة على المشاركة في منافساتها، وخصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تعزز رصيدهم وفرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم)).

وبدوره يقول اللاعب البرازيلي كاترييل فيرنانديز حزام أسود من أكاديمية ((جي إف تيم)) في ريو دي جينيرو البرازيلية والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 94 كيلوجراماً: ((تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بأهمية خاصة للاعبين البرازيليين الراغبين في ترسيخ صدارتهم للتصنيف المعتمد لدى الرابطة، ونحرص على الوجود في العاصمة أبوظبي في هذه الفترة بالذات نظراً لقرب موعد انطلاق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعد بطولة آسيا محطة مهمة ورئيسة لتكثيف استعداداتنا ورفع جهوزيتنا لخوض الاستحقاقات المقبلة .

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