أندية «المحترفين» تتجه إلى الكرة الشاملة

يتمحور مفهوم ((الكرة الشاملة))، حول قدرة اللاعب الواحد باستثناء حارس المرمى، على شغل أكثر من مركز بنفس البراعة والكفاءة، بهدف خلق نظام تكتيكي مرن لا يتقيد فيه أي لاعب بدور محدد داخل المستطيل الأخضر، وتحاول العديد من أندية العالم، تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع، خاصة الأندية التي تملك الإمكانات الكبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على اللعب بهذه الطريقة على أرض الواقع.

وبعد مرور جولتين من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وجولة الذهاب من الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يمكننا من خلال رصد عدد من الإحصائيات والأرقام المهمة على موقع رابطة المحترفين الإماراتية، التنويه إلى محاولة العديد من أندية المحترفين، تنفيذ ((الكرة الشاملة))، والتي تحقق حال تطبيقها الصحيح، الكفاءة الهجومية والدفاعية الناجحة، وخلق أجواء من المتعة المهارية والفنية التي تبحث عنها جماهير كرة القدم.

أهم الأرقام

ترصد قائمة الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل 52 هدفاً من قبل 37 لاعباً في 14 مباراة أقيمت في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، ومنهم 4 مدافعين، و10 لاعبين وسط، و23 مهاجماً، بينما سجل في كأس المحترفين، 25 هدفاً من قبل 21 لاعباً في 6 مباريات، وموزعين بين 5 مدافعين، و4 لاعبين وسط، و12 مهاجماً، وبالانتقال إلى صناعة الأهداف، ساهم مدافعان اثنان من أصل 17 لاعباً في صناعة الأهداف بالكأس، و4 مدافعين من أصل 24 لاعباً، في تسجيل بأهداف الدوري، وفي التمريرات المؤثرة، لعب 28 مدافعاً من 103 لاعبين، تمريرات مؤثرة بالدوري، و15 مدافعاً من 63 لاعباً، في الكأس.

وشارك 16 مهاجماً في تشتيت الكرات من أصل 79 لاعباً بالكأس، وشارك 19 مهاجماً في تشتيت الكرات من أصل 132 لاعباً في الدوري، وفي الافتكاك الناجح، شارك 19 مهاجماً من 83 لاعباً في الكأس، و25 مهاجماً من 123 لاعباً في الدوري، وفي قائمة الأكثر تسديداً، يتواجد 15 مدافعاً من 76 لاعباً في الكأس، و23 مدافعاً من 107 لاعبين في الدوري، ويتصدر مدافع الجزيرة فرناندو لوكاس، قائمة التمريرات الصحيحة بتمريره 168 كرة في الدوري، والمركز الثاني في الكأس بتمريره 83 تمريرة، وشارك 52 مهاجماً من 213 لاعباً في التغطيات الناجحة بالدوري، و37 مهاجماً من 158 لاعباً في الدوري، وشارك في لعب الكرات العرضية بالدوري، 39 مدافعاً من 98 لاعباً، وفي الكأس، 21 مدافعاً من 58 لاعباً، وسجل هدفين بالرأس في بطولة الكأس، عن طريق لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة، ووليد أزارو مهاجم عجمان، بينما سجل 3 مدافعين، أهدافاً بالرأس في الدوري.

رؤية فنية

ويرى يوسف عبد العزيز لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة السابق، أن ((الكرة الشاملة)) تحقيق النجاح المطلوب في كرة القدم إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة، وبتناغم في أدوار اللاعبين على أرض الملعب، كما تساهم في تحقيق النجاح والحضور الجماهيري الكبير في المدرجات، وأوضح أن الأندية الكبيرة التي تملك بدلاء على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين، تكون الأقدر على تطبيق تلك الطريقة، ولا تتأثر بأي غيابات.

وأضاف: ((يلعب المدرب بالتأكيد، دوراً كبيراً في إنجاح هذه الطريقة، إذا يمنح اللاعبين الثقة الكاملة داخل الملعب، ويسمح للمدافعين بالقيام بأدوار هجومية، خاصة في الكرات الثابتة، دون الإخلال بالمنظومة الدفاعية، والتي يتشارك في أدائها لاعبو الوسط والهجوم، وأداء (الكرة الشاملة)، يجب أن يتعود عليها اللاعبون من الصغر، حتى يتم تطبيقها بطريقة صحيحة دون أي ضغوط من الأجهزة الفنية، والتي يجب أن تتحلى بالصبر والهدوء حتى تؤتي تلك الطريقة ثمارها)).

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