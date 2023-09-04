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«عمومية» طارئة عن بُعد لاتحاد الكرة اليوم

9/4/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية صباح اليوم، عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، لاعتماد تعديلات مهمة في النظام الأساسي للاتحاد، قبل عقد العمومية العادية التي ستعتمد مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، والتي تقرر إقامتها في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي صباح 8 سبتمبر المقبل.

ومن أبرز التعديلات التي سيتم عرضها على العمومية غير العادية، الفقرة الثالثة من المادة 32 والتي تشير إلى تعيين نائب ثان لرئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس في أول اجتماع يلي العمومية، حيث كانت تلك الفقرة قبل التعديل تشترط أن يكون تعيين النائب الثاني من مرشحي الأندية فقط، وبناء على هذا التعديل يجوز تعيين أحد المرشحين الثلاثة من قبل رئيس الاتحاد في منصب النائب الثاني.

كما سيتم إجراء تعديل على المادة 36 البند الثالث، والذي يجوز من خلاله اتخاذ قرارات بالتمرير وتعتبر نافذة فوراً بموافقة أغلبية الأعضاء، على أن تعرض تلك القرارات على الاجتماع التالي لاعتمادها، في السابق كان يشترط اعتبار القرارات نافذه بعد عرضها على مجلس الإدارة.

وهناك تعديل مهم على المادة 45 يجوز من خلاله تسمية رئيس ونائب رئيس للجان الدائمة للاتحاد من غير أعضاء المجلس وفق ما يقتضي صالح العمل بدلاً من النص السابق الذي كان يجيز تسمية نائب رئيس لجنة فقط من خارج مجلس الإدارة، وتعديل آخر يتيح لمجلس الإدارة تجميد أو دمج أو إلغاء بعض اللجان عند الحاجة لذلك.

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