هذا ما صنعناه بأيدينا

كل ما يحدث في الأرض وطبقات الفضاء العليا من فعلنا، فنحن البشر تسببنا في كل الكوارث، أو لنقل في استحداث كوارث غير التي كانت معروفة من قبل، فتلك كانت ولا تزال تسمى ((الكوارث الطبيعية))، مثل الزلازل والأعاصير، وهيجان البحار أو فيضانات الأنهار، ومعها الحرائق التي تشتعل في الغابات، أما غير الطبيعية فنحن من أوجدها، من قطع الغابات، والصيد الجائر للأسماك، إلى تجريف البحار وتدمير بنيتها الطبيعية، بكائناتها وشعبها المرجانية، وقتل الحيوانات البرية وزواحفها وطيورها، ونفث ملوثات المصانع، حتى انقرضت أنواع كثيرة منها، وخلت الأراضي الشاسعة من التوازن البيئي.

حمل الإنسان البندقية واستأسد على الأسود، وأسقط الأشجار بالفؤوس، ونسف الجبال من أجل حجارتها، ونحر الدواب، بعضها حتى يؤكل، والبعض الآخر حتى لا يتعدى على مزارع الشركات والأثرياء، وصنعنا كل شيء مما أعطتنا الأرض، ولم نعوض ما دمرنا، فاختلت المقاييس، ولم ننتبه في الوقت المناسب، رغم أننا نعرف بأن ما نقوم به يؤدي إلى تغيرات مناخية، وقلنا إن التغير شيء طبيعي، وتكاتف الكبار في مواجهة الكوارث المحتملة، الأقوياء والأغنياء رفضوا كل النداءات التي أطلقها العلماء بعد اكتشاف ((ثقب طبقة الأوزون))، أصحاب العضلات المتمثلة في الأساطيل المدججة بالأسلحة والطائرات والقواعد المنتشرة حول العالم، ومعهم أصحاب المال، ورجال الصناعة والبنوك، القوى الضاربة وقفت في وجه الذين ينادون بإصلاح الخلل، والنتيجة هي التي نراها اليوم، بل التي نعيشها، وما زلنا نراوغ باسم السياسة، أو تحت ((يافطة)) التجارة الحرة، إرضاء لفئات لم تكن في يوم من الأيام تهتم بما يجري لغيرها، حتى طالتهم المصيبة، وتغيرت أحوال ((أيقوناتهم السياحية))، وتيقنوا بأن هذا التغير المناخي والاحتباس الحراري مع ثقب الأوزون لا يفرق بين البشر، فالكل سواسية، والضرر يعم العالم كله، ولا يستثني أحداً.