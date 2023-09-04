سلطان الحلم والقدوة

كل إنجاز باسم الوطن يصير منارة وفخراً للجميع، صغر هذا الإنجاز أو كبر، فما بالنا إذا كان الإنجاز ريادة الفضاء على يد ابن من أبناء الإمارات البارين: سلطان النيادي المولود في مدينة العين للمرة الأولى في عام 1981، والمولود ثانية في محطة الفضاء عام 2023. أول رائد فضاء إماراتي إلى جانب زميله هزاع المنصوري، كما أنه أول عربي يخدم في محطة الفضاء الدولية.

إن الإمارات منذ أن كانت مجرد صحراء قاحلة، نادرة الموارد، وإنسانها يعيش بالمدافعة والصبر والحلم، ويسعى بكل ما يستطيع ليستحق الحياة التي يطمح لها والبشارات التي ينتظرها.

فجاء زايد البشارة الأولى، ومعه جاء راشد الكبير صاحب الإنجازات والبصيرة التي لا حدود لها، ومعهما كان الآباء المؤسسون رفاق الفكرة وسند الوحدة والاتحاد، فسبقوا الواقع بالحلم وتحدوا المعطيات بالإرادة، فأسسوا دولة راهنت على إنسانها وإنسانيتها قبل أي شيء آخر.

قضى سلطان النيادي ستة أشهر كاملة في فضاء مطلق في مهمة لا تبدو بسيطة ولا عادية أو حتى متخيلة، في محطة فضائية عبارة عن مختبر معلق في الفضاء يشغله فريق دولي من العلماء في مدار يبعد 390 كيلومتراً عن سطح الأرض.

هذه المحطة هي المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تعقيداً على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء، وإن انضمام سلطان النيادي إلى فريقها إنجاز لا يتفوق عليه إلا مولد دولة الإمارات، وانطلاقتها عام 1971 من نقطة غير معلومة في الصحراء إلى نقطة فارقة في الفضاء تبعد عنا بمسافة 390 كيلو متراً.

أما ماذا قدم سلطان للبلد والبشرية كما يتساءل أحدهم؟ فإنه قدم دليلاً ساطعاً على ما تفعله الإرادة وكيف تغير المصائر، وإن الريادة والعلم والتفوق ليست حكراً لأمة أو شعب بعينه، كما قدم القدوة لأجيال تنظر إليه اليوم كنموذج للسعي، لأن يكون شبابنا رجالاً، علماء ورواد معرفة وفضاء وليسوا جيوشاً من المطربين والراقصين والتافهين كما يراد لهم، أقدم على كسر الإطار وكبّر الصورة وأعلى من سقف التوقعات وأجرى مع زملائه أكثر من 200 تجربة علمية.