تفاوتت الآراء بخصوص رحيل لاعبنا العربي محمد صلاح من ليفربول إلى الاتحاد السعودي مقابل عرض تاريخي غير مسبوق لم يتحصل عليه رونالدو ولم يبلغه ميسي ، بحيث يحصل ( الليفر) على 200 مليون جنيه إسترليني ، ويحصل صلاح على مليون ونصف المليون يورو في الأسبوع ، كما يتردد، ،ناهيك عن امتيازات أخرى تدير الرؤوس من بينها طائرة خاصة.

هناك من يرى أن العرض لا يقاوم وسيعطي اللاعب المصري إضافة إلى المال والمعيشة الرغدة لقباً أدبياً يحلم به أي لاعب عالمي آخر، وهو لقب أغلى لاعب في العالم ، وهو أمر تاريخي، ومثار فخر واعتزاز ، حيث يظل هذا اللقب مرتبطاً باللاعب ومصاحباً له على مر السنين واختلاف الأجيال. وأصحاب هذا الرأي يقولون إنها فرصة لن تتكرر ، وربما لا تسمح الظروف بالتكرار لا لصلاح ولا للنادي. أما الفريق الآخر فهو عربي الهوى ، وجانب كبير منهم من المصريين الذين يريدون لصلاح أن يستمر في موقعه ولا يبرح ، فهو حالياً يلعب لناد كبير، وفي أعظم دوريات العالم ، ويحقق المجد لنفسه ولوطنه، ولكل أبناء العمومة العرب. كما أن هناك من يرى أن ( مو) لم يحقق كل طموحاته بعد ، حيث يحلم بالحصول على الحذاء الذهبي ، وهو أمر لا يزال في المتناول اليوم وربما لا يكون كذلك في الغد ولسان حال هؤلاء ( أرجوك لا ترحل).





آخر الكلام

أما رأي صلاح نفسه لم يفصح عنه بشكل واضح رغم التداول غير المسبوق من الإعلام السعودي والعالمي على حد سواء، الذي يشير إلى قرب ذهاب النجم العربي إلى جدة موطن نادي الاتحاد السعودي ، وعلى الرغم من تصريحات المدرب يورغن كلوب الرافضة وبشدة للانتقال،، إلا إنه مع هذا الكم الإعلامي الرهيب والضجيج الذي لا يتوقف، يبقى كل شئ وارد، وإن غداً لناظره لقريب.