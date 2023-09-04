للأرواح حِمل وطاقة

أحياناً ضمان وجود الأشخاص أو بعض الأمور في حياتك يجعلك لا تهتم بهم وبأدق التفاصيل كما ينبغي، لأنها بلا شك موجودة، فأنت تتفاعل معها باستمرار، وترى الأشخاص تقريباً بشكل شبه يومي، بمعنى أنك ضامن لوجودهم بقربك، لذا ينحدر مستوى الاهتمام والشعور بالمسؤولية تجاههم، فتمر الأيام والسنوات بشكلٍ متسارع، وتتدهور حالتهم الصحية بين ليلةٍ وضحاها، وتصدم فجأة بخبر رحيلهم بلا رجعة. ((إنّ للأرواح حِملاً وطاقة تستنزف وتنهك مع مرور الوقت)).

قد يقع البعض في خطأ اللامبالاة أو سوء الظن، أو عدم الاهتمام والحرص على توفير احتياجات النفس الأساسية، والالتفات إلى الأمور الضرورية الخاصة بالأشخاص المقربين، فتذبل وردة العلاقة، وينطفئ بريقها تدريجياً حتى تعتم.

بكل تأكيد، قبل التسرع في إطلاق الأحكام بمن تجمعك معهم علاقة طيبة، أعطِ نفسك فرصة في مراجعة النفس لتكون منصفاً.

للأسف أصبح البعض يوجه أصابع الاتهام إلى الآخرين بأنهم تغيروا ولم يعودوا مثلما كانوا في الماضي، من دون التفكير ولو لمّرة بأهمية مراجعة أنفسهم في طريقة التعامل والأسلوب، أليس من الوارد أن تكون هي إحدى الأسباب؟.

جزماً، المودة والحب لا ينقطعان مع الذين يقدّرون الظروف، ويلتمسون لك الأعذار، من دون أن يلقي أحد باللوم على الطرف الآخر، فكلاهما يعلم أن ما في القلب من حب واحترام يبقى في القلب، مهما عصفت بهما الظروف وتعددت مرارة المواقف. ولكن كثرة العتب والسيطرة وإلقاء التهم بشكلٍ دائم، لن تبني حياة سعيدة.

تذكّر دائماً، نحن لسنا ملائكة، والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا نسخاً مكررة، لذا، كثرة العتب وإلقاء التهم واللوم على الطرف الآخر لن تبني حياة مليئة بالاستقرار والانسجام، بل ستولد البغضاء والنفور، ومن تحملك إلى اليوم ليحافظ على علاقتك معه، قد لن يتمكن من تحملك غداً، والحفاظ على رونق وجمال تلك العلاقة مستمراً.