بمناسبة استضافة الإمارات للكونغرس العالمي للإعلام، تنظم وكالة أنباء الإمارات جلسة عصف ذهني اليوم، يحضرها العديد من أفراد الأسرة الرياضية والإعلامية لتبادل الآراء والأفكار، الهدف منها اختيار أفضل الملاحظات، والخروج بالنتائج المثلى التي ستخدم واقعنا الرياضي، فلا بد أن نهنئ القائمين على الكونغرس الإعلامي، لما يمثله من نقلة حضارية، تعكس تقدم وتطور الإعلام الوطني بالدولة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في تنظيم حدث كبير بمستوى كونغرس، وهو المصطلح الذي تميزت به الرياضة.

لا يستطيع أحد أن ينكر دور الرياضة في المجتمع، واللقاء المفتوح مع الإعلام والرياضيين وتبادل وجهة النظر في الكثير من القضايا التي تطرح، وتناولها بروح رياضية عالية، أعتبره ثقة تامة بأصحاب الفكر والقلم، ونتطلع معاً إلى تحولات جديدة مقبلة، لأن وراءها ناس يحبون الخير، هدفهم الوطن، الذي أصبح اليوم واحداً من الدول التي يشار إليها بالبنان، والهدف الحقيقي الذي يسعى إليه الجميع، هو المصلحة العامة، فالإعلام الواعي يسهم في تحقيق التطور، فهنيئاً بهذا النهج الذي يضاف إلى إنجازات الرياضة والإعلام، وتقديرنا الكامل على الجهود الطيبة المبذولة لاستضافة الكونغرس.

استضافة هذا التجمع الإعلامي الكبير، لا تحسب لنا فقط، بل لدول المنطقة بأسرها، فهذا التجمع له تأثيرات مستقبلية مبشرة، تواكب التطور الهائل الذي وصلت إليه بلادنا، وحتماً للرياضة والإعلام دور مهم في حياة الشعوب والأمم.. والله من وراء القصد.