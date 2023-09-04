من الفضاء.. مع التحية

((للفضاء.. لن أقول وداعاً، بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية، أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات))، كلمات مؤثرة، دونها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على حسابه في منصة ((إكس))، قبل خروجه من محطة الفضاء الدولية، قالها ليترك أثراً خالداً في ذاكرة التاريخ، ولتكون دليلاً على أن الإمارات كانت هنا. كتبها سلطان، وترك بصمة دولتنا لامعة على زجاج النوافذ التي كان يطل منها على الكون، ليلقي صباحه على وطنه والدنيا.

أقرأ هذه الكلمات، وأنا أستمع لحديث والدة سلطان، تقول فيه: ((ابني رفع رأسنا ورأس الإمارات.. الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين، واللهم أطل عمر شيوخنا، الذين مهدوا له هذا الطريق)). أقرأ هذه الكلمات، وأنا أشعر بما تحمله من طاقة إيجابية، وبشرى بولادة جيل قادر على تحمّل المسؤولية، ويعشق القمم، ويدرك أنه ((لا خط نهاية في سباق التميز))، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نجاح سلطان في مهمته الفضائية، جسّد تطلعات دولتنا نحو دخول عصر اقتصاد المعرفة، في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصادات المتقدمة، حيث يشكل قطاع الفضاء جزءاً منها.

نجاح سلطان وعودته سالماً، حقق حلم الإمارات بمعانقة الفضاء، وأن تكون شريكاً عالمياً في رحلات الفضاء المأهولة، فضلاً عن كون هذه الرحلة تمثل إلهاماً وتحفيزاً للأجيال القادمة، على ضرورة التمسك بثقافة الابتكار، واستكشاف العلوم المختلفة، ما يسهم في تعزيز قوة البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي.

مسار:

النجاح يحققه أولئك الذين يتمسكون بالنظرة الإيجابية، ويواصلون المحاولة