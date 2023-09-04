تمت المهمة يا سلطان

ذاكرة الوطن حافلة بالشواهد على الإنجازات التي تحققت على أرض هذا البلد الطيب، فقد أكرمنا الله بقيادة واعية جعلت الإمارات نموذجاً يحتذى به، رسمت طريقها نحو العالمية كقوة ناعمة، فلفتت أنظار العالم بخطواتها الثابتة نحو المستقبل.

يوم أمس علت رقابنا ونحن نتابع على الهواء مباشرة وعبر قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام وصول رائد الفضاء وابن الإمارات سلطان النيادي إلى الأرض بعد الانفصال الناجح عن محطة الفضاء الدولية، في رحلة استغرقت ستة أشهر؛ تعد أطول مهمة عربية في الفضاء.

الإمارات دخلت السباق العالمي للاستثمار في قطاع الفضاء؛ آمنت بأهمية هذا القطاع الواعد، فتوسعت في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، لتمتلك اليوم العديد من الأقمار الاصطناعية المدارية وشركات ومؤسسات ومنشآت فضائية عالمية وناشئة ومراكز بحثية لعلوم الفضاء.

تجربة استثنائية رائدة نجح مركز محمد بن راشد للفضاء في رعايتها؛ إذ إنه يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء، ويستهدف امتلاك قطاع فضاء قوي ومستدام، يوفر تطبيقات وحلولاً فاعلة ومبتكرة للتحديات، ولدعم مشاريع البحث والتطوير، وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً.

بالعزيمة والمثابرة والتخطيط تتحقق النجاحات النوعية، فمن يرى نتائج ذلك العمل المثمر والاستثمار الناجع في قطاع الفضاء الإماراتي يصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن النتائج الكبيرة تحتاج طموحات كبيرة.