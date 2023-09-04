100 ألف يمني تضرروا من السيول

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من مئة ألف شخص في اليمن تضرروا نتيجة الظروف المناخية القاسية، بما فيها السيول عقب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي.

وفي تقرير حديث أصدره الصندوق ذكر أن 15,690 أسرة مكونة من 109,830 شخصاً تأثرت بالظروف الجوية القاسية بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات في 18 محافظة من أصل 22 محافظة تتكون منها البلاد، منذ بداية هذا العام وحتى أغسطس الجاري، وبين أن أغلبية الأسر المتضررة، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين من الحرب.

ووفق ما أورده الصندوق في تقريره فإن مجموعة الاستجابة السريعة التي تضم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن، عززت استجابتها ووسعت نطاق وجودها في المناطق الأكثر تضرراً، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين في الوقت المناسب وبكفاءة

وطبقاً لبيانات الصندوق الأممي قدمت المساعدات المنقذة للحياة لنحو (162,120 شخصاً) نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو بسبب استمرار الحرب، وكان 67% من المستهدفين من هذه المساعدات من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات.

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