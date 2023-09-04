لبنان على شفير مبادرتين.. محلية «متعثرة» وخارجية «مترنحة»

لا يزال الداخل السياسي في لبنان تحت وطأة المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه برّي، بالدعوة إلى طاولة حوار في مجلس النواب، لمدة 7 أيام، خلال الشهر الجاري، وبعدها الذهاب إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ذلك أن هذه المبادرة أثارت سجالاً داخلياً، يُنتظر أن يتفاعل أكثر في الأيام المقبلة، وخصوصاً أنها دمجت موضوعَي الحوار بالجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فانتظار لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، والمرجّحة في 11 من الجاري،

وهو الذي خيّر التناقضات اللبنانية بين أمرين: إما الانخراط في ما سمّاه ((حوار الفرصة الأخيرة)) لكسر جدار التعطيل الرئاسي، وإما أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه. فهل ستحول مبادرة برّي الحواريّة دون توفير فرصة جديّة لنجاح مهمة لودريان في زيارته المقبلة لبيروت؟

وبين حدَّي وصفها بأنها ((محاولة للتقدّم على الخصوم خطوة إلى الأمام))، وفق إجماع ثنائي ((حركة أمل))- ((حزب الله)) وحلفائه، وبأنها ((مناورة جديدة))، وفق توصيف قوى المعارضة، فإن ثمّة إجماعاً على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي مرّر موقفه بداعي ((تبرئة الذمّة))، وأبقى نفسه في ((منطقة آمنة)).

ذلك أنه تحدث عن ((جلسات متتالية))، وليس ((جلسات مفتوحة))، وبالتالي، يمكنه عقد كلّ يوم جلسة انتخابية بدورتها الأولى، وبعدها يتمّ تطيير النِصاب.

وبالتالي، فإن ثمّة كلاماً عن أن الدعوة لحوار الأيام السبعة دخلت سابع المستحيلات، حيث ستتعرّض لنكسة سياسيّة في حال استمرّت الكتل المعارِضة خارج تلبيتها.

حواران متزامنان

وفي انتظار الخطوة التالية التي سيُقدم عليها برّي في الأيام المقبلة، ربطاً بتعاطي المكوّنات السياسية مع مبادرته، الذي سيحدّد ماهية هذه الخطوة، أكان في اتجاه استكمالها أو فرملتها على ما جرى في مبادرته الحواريّة السابقة، كان لافتاً عدم إشارة رئيس البرلمان إلى المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ اختار الشهر الجاري توقيتاً لمبادرته، أي بالتزامن مع عودة لودريان مجدّداً إلى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية.

علماً أن الشكوك ازدادت في المناخات والأجواء التي تسبق عودة الأخير إلى بيروت، مع ارتسام صورة الانقسامات الواسعة مجدّداً حول مبدأ الحوار وآليته، كممرّ أو شرط أو وسيلة لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، بما طرح الكثير من التساؤلات والشكوك حول الأهداف التي دفعت برّي إلى طرح حواري جديد، ما دام يعرف سلفاً أن المعارضة، التي رفضت الاستجابة لرسائل لودريان ووضعت مبادرته في خانة ((الترنّح))، لن تكون في وارد التساهل معه هو.

وفي المحصلة، رفعت بعض أطراف المعارضة من وتيرة التصعيد الكلامي ضدّ مبادرة برّي الحواريّة، من زاوية الرفض، وإن كانت هذه المبادرة حرّكت المياه النيابية الراكدة.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن هذه المبادرة هي بمثابة ((قطع الطريق)) على مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرّك لودريان ودعوة برّي للحوار في الوقت نفسه. وعليه، ارتفع منسوب التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: لماذا تبدو دعوة الرئيس بري إلى الحوار متعثرة سلفاً؟ وأين تقع مبادرة لودريان، إذا كانت لا تزال موجودة؟

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