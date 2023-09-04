الفيضانات تغمر شوارع إسبانيا وتحاصر الآلاف في أمريكا

حوّلت الأمطار الغزيرة شوارع إسبانيا إلى أنهار من المياه الموحلة، وحاصرت عشرات آلاف الأشخاص غربي الولايات المتحدة، فيما تسبب الإعصار هايكوي في تايوان، باقتلاع مئات الأشجار وتخريب الطرق الساحلية.

في مدريد، قالت السلطات، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وفُقد ثلاثة مع تسبب أمطار غزيرة- نتجت عن العاصفة ((دانا))- في فيضانات شديدة وسط إسبانيا، ما أدى إلى إغلاق طرق وخطوط قطارات أنفاق وسكك قطارات.

وتسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة التي استمرت منذ الأحد، في تحويل الشوارع إلى أنهار من الوحل جرفت سيارات وحاويات قمامة في مناطق مدريد وقشتالة لا مانشا وقطالونيا وبلنسية. وتساقطت ثلوج أيضاً في مناطق كثيرة.

ولقي شخصان حتفهما في المنطقة الريفية حول طليطلة وسط البلاد، حيث سجل الأحد مستوى قياسي من الأمطار بلغ 90 لتراً لكل متر مربع .

صحراء نيفادا

في الولايات المتحدة، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص محاصرين في موقع تجمع ((بورنينغ مان)) السنوي وسط صحراء نيفادا، الذي تحوّل إلى مستنقع بعد هطول أمطار غزيرة أودت بحياة أحد المشاركين.

وأعلنت الشرطة في ولاية نيفادا أنها تحقق في حالة وفاة ((وقعت خلال هذه الحلقة من الأمطار الغزيرة)). وقال قائد شرطة المقاطعة نايثان كارمايكل، إن ((ما يزيد قليلاً عن 70 ألف شخص)) كانوا عالقين في الموقع.

ويحاول البعض مغادرة الموقع سيراً، منتعلين أحياناً أكياساً بلاستيكية كأحذية، للوصول إلى الطريق الوحيد الصالح الذي يقع على بعد 8 كيلومترات.

الإعصار هايكوي

في تايوان، اقتلع الإعصار هايكوي أمس، مئات الأشجار وألحق أضراراً بالطرق الساحلية وتسبب بهطول أمطار غزيرة قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية شديدة في طريقه نحو جنوب الصين.

بدا للوهلة الأولى أن ((هايكوي)) يبتعد عن الجزيرة، لكنه ارتد إلى اليابسة مرة أخرى في وقت مبكر أمس، في جنوب غرب كاوشيونغ قبل أن ينطلق باتجاه مضيق تايوان. وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح خلال الإعصار، بحسب السلطات، رغم أنها طفيفة، معظمها بسبب سقوط الأشجار وحوادث السيارات.

محصول الأرز

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض حقول الأرز في جنوب الصين هذا الأسبوع، ما يهدد إنتاج النوع الأساسي للحبوب والأكثر استهلاكاً في البلاد. ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء عن المركز الوطني للأرصاد الجوية القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة ناتجة عن ((هايكوي))، على أجزاء من مقاطعات فوجيان وقوانجدونغ وجيانجشي الجنوبية، حتى الخميس، ما قد يؤدي إلى غمر محاصيل الأرز والخضراوات بالمياه.

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