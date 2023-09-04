136 مليار دولار لإنشاء سوق كهرباء قاري بحلول 2040

وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد» اتفاقية تهدف إلى دعم البلدان الأفريقية في جهودها لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والهدف 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوق بها ومستدامة وبأسعار معقولة.

وقع الاتفاقية كل من فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وناردوس بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة «أودا-نيباد» على هامش أسبوع المناخ الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال لا كاميرا: «مع الاعتراف بأن 80% من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء يقيمون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فمن الواضح أن البنية التحتية الحالية للطاقة لا يمكنها تلبية احتياجات القارة بشكل كافٍ»، وأضاف «إن إنشاء نظام طاقة أكثر إنصافاً، نظام يستفيد من مزيج متنوع من الموارد المتجددة الوفيرة في أفريقيا يعتمد على شبكة طاقة أكثر ترابطاً ومرونة وموثوقية في المنطقة، وتشكل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف».

من جانبها أكدت ناردوس توماس، نتائج الخطة الرئيسة لأنظمة الطاقة القارية «CMP»، المصممة لتوفير خريطة طريق استراتيجية لربط مجمعات الطاقة الخمسة في أفريقيا، مؤكدة الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير فورية واستباقية في قطاع الكهرباء في إفريقيا.

وقالت إن مسار العمل الحالي المعتاد يؤثر بشكل كبير في تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول سنة 2040، ما يستلزم زيادة كبيرة في الاستثمارات لرفع القدرة المركبة للقارة من 266 جيجاوات إلى نحو 1,218 جيجاوات.

وأضافت «لتحقيق هذا الهدف الطموح، سيكون من الضروري تخصيص ما يقدر بـ1.29 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات التراكمية، ومن المحتمل أن تتوج بإنشاء سوق كهرباء قاري قوي بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2040، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة واستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف التحويلية».

إن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للنقل عبر الحدود وتعميق تجارة الكهرباء سيسمحان للبلدان الأفريقية بتسريع توسعها في مجال الطاقة وانتقالها عبر الحصول على الكهرباء من مجموعة واسعة من موارد الطاقة التنافسية والنظيفة، وعبر الرسو على مجمعات الطاقة الخمسة في القارة لإنشاء سوق الكهرباء الموحدة في أفريقيا.

ومنذ سنة 2021، دعمت «آيرينا» بالتعاون مع منظمات أخرى، الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وأصحاب المصلحة الأفارقة في «CMP» عبر سلسلة من أنشطة بناء القدرات المتعلقة بتخطيط الطاقة في المنطقة، وتهدف «CMP» إلى إنشاء عملية تخطيط طويلة الأجل على نطاق القارة لتوليد الطاقة ونقلها تشمل جميع مجمعات الطاقة الأفريقية الخمسة، وتحدد أفضل السبل للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة في جميع أنحاء القارة، ودعم استراتيجيات الطاقة الوطنية التي تعد الترابط عبر الحدود مكوناً حيوياً.

وستركز المرحلة التالية من «CMP» على تعزيز التخطيط وتسريع إعداد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهذا يوفر فرصة للبلدان الأفريقية لمواءمة تخطيط الطاقة الخاص بها مع رؤية شاملة لأفريقيا وتسريع تحقيق جدول أعمال سنة 2063.

ومن هذه الشراكة الجديدة، ستعمل «آيرينا» و«أودا -نيباد» على تعزيز قدرات البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية عبر خدمات بناء القدرات القائمة على المعرفة، ودعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا «PIDA PAP II» وتسهيل وصول مطوري المشروعات إلى منصة الاستثمار المناخي ومنصة تمويل مسرعات تحول الطاقة «ETAF» التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

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