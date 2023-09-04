416 صفقة عقارية في دبي بـ 1.08 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 416 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 208.73 ملايين درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 869.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 25.8 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 24.4 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 20.19 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20.75 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.91 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 13.5 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 46.56 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 30.06 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 99.17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 450.44 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 31.32 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 419.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 200 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 80.14 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 26.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 13.2 مليون درهم، وأخرى في منطقة الراس بقيمة 7 ملايين درهم.

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