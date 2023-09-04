ولي عهد الفجيرة يطّلع على مشاريع وبرامج غرفة التجارة
التاريخ
9/4/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بقطاع الأعمال والاستثمار لدورهما المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير ركائز نموه في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة.
وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز قطاع الأعمال في الإمارة. واطلع سموه على الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تعمل عليها الغرفة تماشياً مع التحولات التنموية الطموحة للخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، بهدف الترويج للإمارة اقتصادياً.
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