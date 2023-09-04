ولي عهد الفجيرة يطّلع على مشاريع وبرامج غرفة التجارة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بقطاع الأعمال والاستثمار لدورهما المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير ركائز نموه في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز قطاع الأعمال في الإمارة. واطلع سموه على الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تعمل عليها الغرفة تماشياً مع التحولات التنموية الطموحة للخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، بهدف الترويج للإمارة اقتصادياً.



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