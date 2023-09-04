16200 شكوى بقطاع الاتصالات في الإمارات منذ بداية 2023

بلغ عدد شكاوى الاتصالات في القطاع المحلي 16200 شكوى تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على كافة الخدمات المقدمة للعملاء في السوق المحلي من قبل المشغلين المحليين خلال أول 8 أشهر من 2023. وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى المسجلة لدى الهيئة بأن الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي شهدت زيادة طفيفة مقارنة بإجمالي الشكاوى المسجلة 16100 ألف شكوى بنفس الفترة من 2022.

وأوضح التقرير أن أغسطس الماضي سجل 2200 شكوى ثاني أكبر حصة في الشكاوى منذ بداية العام الجاري فيما كان يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بـ 2292 شكوى، فيما سجل مايو ثالث أكبر حصة شهرية من حيث الشكاوى بحصة إجمالية بلغت 2120 شكوى، ثم مارس 2027 شكوى، فيما سجل فبراير 1953 شكوى، ويوليو 1934 شكوى، بينما كان أبريل هو الأقل في عدد الشكاوى المقدمة للهيئة بـ 1771 شكوى.

وتطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية آلية فورية لتلقي شكاوى العملاء بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات على مدار أيام الأسبوع بما يقلص فترات الاستجابة وزيادة نسبة حل الشكاوى المقدمة للعملاء. وأوضح التقرير أن نسب الإغلاق وحل الشكاوى المسجلة من قبل المشغلين ظلت على مستويات مرتفعة منذ بداية 2023، حيث تراوحت ما بين 94 و98 % على مدار الشهور الثمانية المنقضية.



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