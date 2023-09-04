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«ذا صن»: دبي تنجح دوماً في إبهار العالم

9/4/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة، في نسختها التي تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، أن دبي تنجح دوماً في إبهار سكان العالم بأفكارها المعمارية الساحرة والمُذهلة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس، أن دبي لطالما عقدت العزم على التميز والتفوق على سائر العالم، عندما يتعلق الأمر بالأفكار والتصاميم المعمارية، وهي ما نجحت في تحقيقه مراراً من خلال مشروعات إنشائية عملاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ومتحف المستقبل، الذي وصفه التقرير بأنه يتميز بتصميم بارع. وركز التقرير على مشروع «جزر العالم» الاصطناعية في دبي باعتباره واحداً من العجائب المعمارية التي تفوقت دبي في تشييدها.

وتطرق إلى وصف المشروع بشيء من التفصيل، فذكر أنه مشروع مستقبلي يتكون من 300 جزيرة اصطناعية في الخليج العربي، وتقع على مقربة من «شاطئ جميرا» في دبي. وأضاف أن تسمية «جزر العالم» تُعزى إلى كون كل جزيرة من جزر المشروع تُمثل دولة من دول العالم، بحيث تبدو الجزر جميعها من الجو كما لو كانت خريطة العالم.

ووصف التقرير دبي بأنها المدينة المعروفة بنمط حياتها الثري الحصري. وأضاف أن شعبية دبي كوجهة سياحية رئيسية للزوّار من كافة أنحاء العالم لم تتوقف مُطلقاً بالرغم من تعدد الأزمات العالمية التي أثرت في تدفق حركة السياح على مستوى العالم، بدءاً من الأزمة المالية الشهيرة التي اجتاحت العالم في 2008، مروراً بجائحة «كوفيد 19»، وانتهاءً بموجة التضخم العالمية الراهنة. وأكد التقرير أن دبي استطاعت اجتياز كافة هذه الأزمات والاحتفاظ بشعبيتها العالمية الطاغية، وهي الآن بمثابة واحدة من الخيارات الرئيسية في أعين العديد من المسافرين العالميين الراغبين بتجربة وجهة سياحية توفر لهم الفخامة والتألق والإبهار.

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