موانئ دبي العالمية تكلف بنوكاً بطرح صكوك مرجعية خضراء

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة موانئ دبي العالمية تعتزم طرح أول صكوك خضراء مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بعد اجتماعات تجريها مع مستثمرين. وكلفت الشركة بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع السندات.

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