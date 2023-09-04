موانئ دبي العالمية تكلف بنوكاً بطرح صكوك مرجعية خضراء

موانئ دبي العالمية تكلف بنوكاً بطرح صكوك مرجعية خضراء
التاريخ
9/4/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة موانئ دبي العالمية تعتزم طرح أول صكوك خضراء مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بعد اجتماعات تجريها مع مستثمرين. وكلفت الشركة بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع السندات.
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