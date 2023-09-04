«الإمارات دبي الوطني» يستثمر في «كومغو» للبرمجيات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استحواذ صندوق الابتكار التابع له على حصة استراتيجية من أسهم شركة تطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية ((كومغو))، التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل التجاري.

وكان قد تم إطلاق صندوق الابتكار في وقت سابق من هذا العام، ليكون بمثابة صندوق رأس المال الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية، من خلال الجمع بين الطموحات الرقمية والخبرة الإقليمية الواسعة للبنك من جهة، ومرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية من جهة أخرى.

ويُعد صندوق الابتكار الذراع الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، وغيرها من المؤسسات التي تدعم الاستراتيجية الرقمية للمجموعة. ويُعنى الصندوق بالاستثمار في الشركات على اختلاف مراحلها، من التأسيس حتى النمو.

بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة استراتيجية في "كومغو"

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز