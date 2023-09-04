هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، رائد الفضاء سلطان النيادي، على سلامة الوصول في ختام رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، منوهاً بما قام به من تجارب علمية مهمة في تلك الفترة بالتعاون مع طاقم المهمة ووكالات الفضاء الدولية، والجامعات ومراكز البحوث الإماراتية والعالمية، ومشيداً سموه بجهود فريق عمل المركز وما قدمه من جهود على مدار الأشهر الستة الماضية دعماً لمهمة النيادي وتأكيداً لنجاحها، والتي تكللت بعودته سالماً إلى الأرض.

ودون سموه عبر حسابه في منصة ((x)): ((بطموح زايد، انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء... اليوم مع عودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل... ومن اليوم، نستعد لمهام أخرى في مسيرتنا لمعانقة النجوم لتواصل الإمارات بث الأمل بمستقبل أفضل في نفوس كل العرب. فخورون بسلطان وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية)).

نقطة مضيئة

وقال سموه: ((نقطة مضيئة جديدة في سجل إنجازات تسابق بها الإمارات الزمن نحو مستقبل يحمل مقومات الخير والرخاء لشعبها وشعوب الأرض كافة.. الختام الناجح للرحلة يكلل جهود فريق عمل يواصل تحدي ذاته لتأكيد جدارة الإمارات عضواً فاعلاً ومؤثراً في نادي الكبار لاستكشاف الفضاء)).

وأكد سمو ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء مواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء بما يحقق ((طموح زايد)) في ضوء نجاح ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية، عقب الرحلة الناجحة الأولى لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي شارك ضمن فريق العمل لإنجاح الرحلة الثانية لزميله سلطان النيادي.

وأضاف سموه: ((العمل مستمر مع شركائنا في وكالات الفضاء الدولية ومراكز البحوث والجامعات في أنحاء العالم لمزيد من الإنجازات.. أكثر من 4400 ساعة في الفضاء وقرابة 600 ساعة أمضاها النيادي في إجراء 200 تجربة علمية هدفها خدمة البشر وتحسين حياتهم.. طموح زايد سيظل دائماً يحفزنا على بلوغ قمم جديدة تعلوها راية الإمارات)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز