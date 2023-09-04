سلطان القاسمي يعتمد 25 منحة دراسات عليا بجامعة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، 25 منحة جديدة لطلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة من أبناء الشارقة وأبناء مواطنات الإمارة ممن تم قبولهم في الجامعة للالتحاق بمختلف البرامج والتخصصات للعام الأكاديمي 2023 /2024.

وتفصيلاً اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن الدفعة الثالثة من منح الدراسات العليا 3 منح للدكتوراه و21 للماجستير ومنحة واحدة للدبلوم العالي، ليكون مجموع المنح الدراسية للدراسات العليا في جامعة الشارقة 109 في مرحلة الدكتوراه و425 في الماجستير و2 لدراسة الدبلوم العالي، وبمجموع كلي 536 منحة دراسية لأبناء الشارقة وأبناء مواطنات الإمارة بزيادة عن مجموع المنح الدراسية عن العام الماضي، والتي كانت في الفصل الدراسي الأول 419 منحة دراسية.

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