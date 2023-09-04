حاكم أم القيوين يدعو شباب الوطن ليرفعوا علم الدولة في مجال الفضاء
التاريخ
9/4/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين شعب الإمارات بعودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض، بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.
ودعا صاحب السمو حاكم أم القيوين شباب الوطن لأن يكونوا القوة الداعمة لمثل هذه البرامج التي ترفع علم دولتنا في مجال علوم الفضاء، وتوجه سموه بالشكر إلى مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدت إلى نجاح هذه المهمة التاريخية.
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