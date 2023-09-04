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حاكم أم القيوين يدعو شباب الوطن ليرفعوا علم الدولة في مجال الفضاء

9/4/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين شعب الإمارات بعودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض، بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.

ودعا صاحب السمو حاكم أم القيوين شباب الوطن لأن يكونوا القوة الداعمة لمثل هذه البرامج التي ترفع علم دولتنا في مجال علوم الفضاء، وتوجه سموه بالشكر إلى مركز محمد بن راشد للفضاء على جهودهم التي أدت إلى نجاح هذه المهمة التاريخية.

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