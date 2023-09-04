أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للأمة العربية بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي إلى كوكب الأرض بعد قضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية مهمة وملهمة لكل إماراتي وعربي.

وقال سموه: ((إن هذا الإنجاز الذي يجسد حلم المغفور له الشيخ زايد، ويعزز موقع الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال تحقق بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله)).

مستقبل واعد

وأضاف سموه أن ما أنجزه وحققه سلطان النيادي في رحلته في الفضاء يصنع مستقبلاً واعداً ومبهراً لدولتنا في مجال الفضاء، حيث أجرى 200 مهمة بحثية علمية تسهم في خدمة البشرية، مما يرسخ مكانة دولتنا عالمياً ويدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن اهتمام الإمارات بعلوم الفضاء ليس أمراً جديداً، فسجلها ذاخر بالإنجازات في هذا المجال، ويعزز من طموحاتها الثقة العالية والخبرات المميزة التي اكتسبتها كوادرنا المواطنة في مضمار التقدم العالمي في مجال أبحاث الفضاء، مقدماً سموه الشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء، ولكل من أسس وساهم في وصول الإمارات إلى هذه المكانة الرفيعة والمستحقة في مجال الفضاء.

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