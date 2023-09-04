الأردن يسقط «مسيرة» قادمة من سوريا

أعلن الأردن، أمس، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، لترتفع بذلك أعداد المسيرات التي استهدفت منذ بداية العام الجاري إلى 9.

وأفاد الجيش الأردني في بيان على موقعه بأن ((قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن)). وأضاف أنه تم ((إسقاط الطائرة من دون طيار ـ تحمل كمية من مادة الكرستال (المخدرة) ـ داخل الأراضي الأردنية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة)).

ومع إعلان أمس، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها منذ 8 شهور إلى 9، وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، وفق رصد الأناضول.​​​​​​​ والاثنين الماضي، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا هي الثالثة خلال أغسطس الماضي، والثامنة خلال العام الجاري.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين. وشهدت المملكة في يوليو الماضي، اجتماعاً أمنياً بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

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