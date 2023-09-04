البرهان يبحث مع سيلفا كير إيجاد حل للأزمة السودانية

حل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس بجوبا عاصمة جنوب السودان، حيث التقى الرئيس سيلفا كير، وتم بحث الأزمة السودانية وسبل إيجاد حلول لها.

وهذه الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات ((الدعم السريع))، منتصف أبريل وتأتي بعد حلوله ضيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، في 29 أغسطس الماضي.

وساطات

وتأتي المحطات الخارجية للبرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي أدى لمقتل 5 آلاف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 4.6 ملايين شخص من منازلهم، ونزوحهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد وخارجها.

وكما في زيارته إلى الجارة الشمالية، ورافق البرهان إلى جنوب السودان وزير الخارجية المكلّف علي الصادق، ومدير ((جهاز المخابرات العامة)) أحمد إبراهيم مفضل، وفق بيان الرئاسة في جوبا.

ونقل البيان الرئاسي عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو، قوله إنه ((من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية)).

هجوم

وشن الجيش السوداني هجوماً على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلن فيه البرهان رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.

ونفذ الجيش السوداني عدة ضربات جوية في مدينة أم درمان غداة إعلان مصادر عسكرية نشر أعداد كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.

أدى تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل 5 مدنيين الأحد في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون.

مساعدات

في الأثناء، ضاعفت الأمم المتحدة، أمس من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط الاحتياجات المتزايدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار ((لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية عام 2023))، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.

وتابعت المفوضية: ((هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدراً في البداية (شهر مايو)، بأنه مطلوب للاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات)).

اللاجئون

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، أمس.

وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن ((6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة)). وأشارت المفوضية إلى أن ((أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية))، مشددة على ((ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز