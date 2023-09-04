بوتين خلال لقاء أردوغان: الحبوب مجاناً لـ6 دول أفريقية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، لدى استقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي جنوبي البلاد، أن روسيا ستسلم قريباً الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية.

وأكد أن روسيا بصدد إبرام اتفاق لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل منها مجاناً، وأن عمليات التسليم ستبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وقال في مؤتمر صحافي ((نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول إفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجاناً في الأسابيع المقبلة)). وأضاف إن روسيا مستعدة أيضاً ((لتقديم خدمات لوجستية مجانية لتسليم هذه الشحنات)).

وقال بوتين مجدداً إنه مستعد لإحياء اتفاقية الحبوب شرط تلبية كل مطالب موسكو. وأعلن بحضور أردوغان ((سنفعل ذلك بمجرد تطبيق جميع الاتفاقات التي يتضمنها في ما يتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية)).

خداع روسيا

واتهم بوتين الغرب بخداع روسيا. وأعرب عن أسفه قائلاً ((مرة أخرى لم يفعلوا شيئاً)) بشأن مطالب موسكو. وأكد استعداده لاستئناف تصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.

لكنه قال إن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية، مشيراً إلى أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر.

وشدد قائلاً ((سنكون مستعدين للنظر في إمكانية إحياء اتفاق الحبوب، وقد أبلغت الرئيس (التركي) بهذا الأمر مجدداً، سنفعل ذلك بمجرد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية)).

وأضاف ((يواصل الغرب منع توريد الحبوب والأسمدة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية))، مضيفاً أن الغرب ((خدع)) روسيا بخصوص الاتفاق لأن الدول الغنية حصلت على أكثر من 70 بالمئة من الحبوب المصدرة بموجب الاتفاق.

وقال بوتين إن خطة إرسال مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بأسعار مخفضة لمعالجتها في المصانع التركية وشحنها إلى البلدان الأكثر احتياجاً ليست خياراً بديلاً لاتفاق الحبوب.

إحياء الاتفاق

من جانبه، قال أردوغان إنه يمكن قريباً إحياء اتفاق الحبوب. وأضاف بعد أول اجتماع له مع بوتين منذ 2022 ((من وجهة نظر تركيا، نرى أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات خلال فترة قصيرة)).

وقال إن الجميع يعلمون تطلعات روسيا جيداً، وأنه يجب التخلص من أوجه القصور في الاتفاق، مضيفاً أن تركيا والأمم المتحدة عملتا على حزمة جديدة من الاقتراحات لتهدئة المخاوف الروسية.

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي مجدداً فشل الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو. وقال بوتين ((إنه فشل. على أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط))، مضيفاً ((سنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو)).

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