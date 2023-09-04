التظاهرات تتواصل ضد فرنسا في النيجر

تظاهر الآلاف في النيجر أمس، لليوم الثالث توالياً، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، فيما أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب في الغابون، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد.

في نيامي، هتف المتظاهرون ((فلتسقط فرنسا! فرنسا ارحلي))، مكررين شعارات رُدّدت في تظاهرات سابقة منذ الانقلاب.

وانضم منذ الجمعة عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد التواجد الدبلوماسي والعسكري الفرنسي قرب قاعدة عسكرية، حيث يتمركز جنود فرنسيون.

وقرر النظام العسكري إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس. وقال متحدث باسم وزارة النقل إن ((المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية))، موضحاً أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضاً.

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للضغط على العسكريين.

وحذرت الأمم المتحدة من أن العقوبات الإقليمية وإغلاق الحدود ((يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر من المواد الغذائية الحيوية والتجهيزات الطبية)).

رئيس مؤقت للغابون

وفي الغابون، أدى أمس، الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد وهتف له مؤيدون مبتهجون في احتفال بثه التلفزيون.

واستُقبل نغيما بحفاوة بالغة من ضباط الجيش ومسؤولين لدى وصوله إلى مقر الحفل، ثم تكرر المشهد بعد أدائه اليمين أمام لجنة من قضاة المحكمة الدستورية.

وأظهر التلفزيون الرسمي صوراً لحشود مبتهجة وناقلات جند مدرعة تطلق النار نحو البحر احتفالاً بأداء اليمين. واقترح نغيما في خطاب إجراء إصلاحات بينها إقرار دستور جديد من خلال استفتاء وسن قوانين انتخابية وعقابية جديدة واتخاذ إجراءات لمنح الأولوية للبنوك والشركات المحلية من أجل التنمية الاقتصادية. وقال أيضاً إن عودة المنفيين السياسيين موضع ترحيب، وإنه سيتم الإفراج عن السجناء السياسيين.

ووصف نغيما الانقلاب الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاماً في البلد المنتج للنفط، بعد أن قاطعته هتافات أكثر من مرة، بأنه لحظة تحرير وطنية. وقال ((حينما يسحق القادة شعوبهم... يعيد الجيش لهم كرامتهم... يا شعب الغابون، اليوم تأتي أخيراً أوقات السعادة التي حلم بها أجدادنا)). وحضرت شخصيات من حكومة بونغو الحفل، منهم نائب الرئيس ورئيس الوزراء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز