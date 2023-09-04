أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية عن فخر دولة الإمارات بإنجاز رائد الفضاء سلطان النيادي وعودته إلى سطح الأرض سالماً كونه يعكس التفرد والتميز الإماراتي في ميدان البحث العلمي واستكشاف الفضاء.

وقال سموه في بداية اجتماع المجلس التعليم والموارد البشرية.. " تحتفل دولة الإمارات اليوم بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، ويعد هذا الإنجاز إنجازًا عربيًا فريدًا ومصدر فخر للإمارات وللشباب العربي، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحدي المستحيل وفي تطوير القدرات البشرية واستثمار العلم في تحقيق التقدم والتطور في المجالات كافة".

وأضاف سموه أن هذا الإنجاز لن يكون الأخير، مؤكداً " أن دولة الإمارات ستواصل دعم البحث العلمي واستكشاف الفضاء، وستستثمر في تطوير مهارات وكفاءات الشباب الإماراتي ليظلوا روادًا في ميدان الفضاء والعلوم، ورحلة سلطان النيادي إلى الفضاء هي مسيرة نجاح جديدة تضاف إلى تراث الإمارات العلمي والتكنولوجي، ونتطلع بشغف إلى المزيد من الإنجازات الكبيرة التي ستحققها دولة الإمارات وشبابها المتميزين".

وبمناسبة مرور أسبوع على انطلاق العام الدراسي الجديد قال سموه.. " يسرني أيضًا أن أنقل تهنئة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجميع طلبتنا الأعزاء والعاملين في القطاع التعليمي بنجاح الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، ونؤكد بأن التعليم هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور في دولتنا، وأدعو الجميع إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لبناء مستقبل مشرق لدولتنا الحبيبة.. نحن فخورون بتاريخنا العريق، ونستعد لصياغة مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للأجيال القادمة".

من جانبها قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورئيسة المركز الوطني لجودة التعليم.. " أود أن أهنئ الجميع على إكمال الأسبوع الدراسي الأول".

كما تقدمت سموها بالتهنئة لشعب الإمارات على العودة الآمنة لرائد الفضاء سلطان النيادي وقالت.. " هذا الإنجاز هو انعكاس للطموحات الكبيرة التي نأمل أن ينميها جميع طلابنا، قد لا يتمكن الجميع من السفر إلى الفضاء، ولكن بإمكان كل طالب أن يكون لديه أحلام وطموحات كبيرة مثل ذلك".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة هاجر أحمد الذهلي أمين عام المجلس، حيث ناقش المجلس مواضيع عدة كان أبرزها التأكيد على أهمية تنمية الطفولة المبكرة والسياسات التعليمية الداعمة للمنظومة التعليمية.

وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال في شأن التعليم والموارد البشرية، أبرزها التوجهات الاستراتيجية المقترحة للتعليم المبكر، والسياسات المقترحة لأنماط التعلم، إلى جانب مبادرات وطنية رئيسية لتدريب وتأهيل المعلمين وجذب الطلبة والكوادر المتميزة إلى مهنة التعليم.

طاقات وطنية

من جانبها، ناقشت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مستجدات مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص، برنامج "معلم وافتخر" ودوره في استخراج الطاقات الوطنية وتوظيفها في المسارات التنموية الصحيحة بهدف تمكين الموارد البشرية الوطنية، القادرة على مراعاة معايير التعليم في الدولة، من خلال توفير أدوات وطرائق تعليمية مبتكرة ومعاصرة.

كما سلطت الضوء على دور أكاديمية الشارقة للتعليم التي تسعى إلى دعم وتطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات من خلال تقديم البرامج الأكاديمية التي تم تصميمها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم.

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