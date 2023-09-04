احتجاجات غاضبة في مالمو السويدية بعد إحراق جديد للمصحف

تجددت الاشتباكات، أمس في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف.

وأشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام، في وقت مبكر أمس ، حيث شوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت الشرطة إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة قبل الماضية، بما في ذلك مرآب تحت الأرض، مضيفة إنها اعتقلت 3 على الأقل أمس ، بعدما ذكرت أنها اعتقلت 15 شخصاً قبل أمس .

ورفعت خلال الاحتجاجات لافتات تندد بحرق المصحف.

وبدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط سلوان موميكا، نسخة من المصحف الشريف، وحاول حشد غاضب منعه.

واستمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها "أعمال شغب عنيفة"، وامتدت إلى اليوم.

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